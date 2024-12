Explozie puternică într-o fabrică de muniție din nord-vestul Turciei: Cel puțin 12 morți (VIDEO)

„Conform rapoartelor inițiale, 12 angajați au murit și patru au fost transportați la spital cu răni în urma exploziei”, a declarat guvernatorul provinciei Balikesir, Ismail Ustaoglu.

Autoritățile locale au anunțat că fabrica în care a avut loc explozia produce atât muniție, cât și explozivi de uz civil. Incidentul a avut loc marți în districtul Karesi, din nord-vestul Turciei.

At least 12 people were killed after an explosion at a factory producing explosives in northwest Turkey’s Balikesir on Tuesday morning

📽️: Anadolu Agency

