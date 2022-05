Forțele ruse au bombardat o școală din estul Ucrainei și se crede că ar fi murit 60 de persoane, spune guvernatorul ucrainean din Lugansk (VIDEO)

Forțele ruse au bombardat o școală dintr-un sat aflat în estul Ucrainei și se crede că ar fi murit 60 de persoane, a declarat duminică guvernatorul regional din Lugansk, Serhiy Gaidai, potrivit .

Serhiy Gaidai susține că, sâmbătă după-amiază, forțele ruse au lansat o bombă asupra unei școli din Bilohorivka, acolo unde se adăposteau 90 de persoane. Incidentul, spune el, a provocat un incendiu care a durat patru ore.

🇺🇦 MFA strongly condemns shelling of a school in Bilohorivka, sheltered 60 people, on May 7. committed this brutal war crime shortly before the Day of Remembrance and Reconciliation, constantly repeating the tragedy of World War II.

„Treizeci de persoane au fost evacuate de sub dărâmături, dintre care șapte erau rănite. Șaizeci este probabil să fi murit sub dărâmăturile clădirii”, a scris oficialul pe Telegram, adăugând că au fost găsite două trupuri neînsuflețite.

Reuters a precizat că nu a putut verifica cele relatate de guvernatorul din Lugansk.

🎥Russia’s bombing of a school in the eastern Ukrainian village of Bilohorivka killed two people and left 60 in the debris feared dead, the governor of the Luhansk region said on Sunday.

Read more ⬇️

— The Telegraph (@Telegraph)