Fostul șef al serviciilor secrete britanice a declarat că Putin nu va mai fi la putere până anul viitor: „Va fi plecat până în 2023, dar probabil în sanatoriu”

Sir Richard Dearlove, fostul șef al serviciilor Secrete de Informații al Regatului Unit a susținut că liderul de la Kremlin și va fi într-o unitate medicală pentru boli pe termen lung.

Fostul șef al MI6 a făcut predicții despre Vladimir Putin în cadrul unui podcast, potrivit .

„Chiar o să-mi pun gâtul la bătaie. Cred că va fi plecat până în 2023. Dar probabil în sanatoriu, din care nu va ieși ca lider al Rusiei”, a transmis Sir Richard Dearlove, adăugând că sanatoriul ar fi o modalitate de a-l scoate pe Putin de la putere fără o lovitură de stat.

Predicția Fostul șef al MI6 este în ton cu alte rapoarte recente care sugerează că și ar putea pierde puterea în curând.

Christo Grozev de la Bellingcat, un expert în securitatea Rusiei, a declarat săptămâna trecută că înalți oficiali de securitate de la Kremlin cred că războiul din Ucraina este „pierdut” și că Putin va pierde controlul asupra puterii.

