Frank Caprio, considerat cel mai iubit judecător din lume, este bolnav de cancer: „Este un drum lung...” (VIDEO)

Frank Caprio, unul dintre cei mai iubiți judecători din lume, pancreatic. În vârstă de 87 de ani, protagonistul din „Caught in Providence” a publicat un clip video pe Instagram, unde a comunicat trista veste referitoare la starea lui de sănătate.

Despre faptul că are cancer pancreatic, Caprio a aflat luna trecută, aproape de ziua lui de naștere, care ar fi trebuit să fie „una dintre cele mai fericite ale anului pentru mine”, scrie .

Frank Caprio suferă de cancer pancreatic

„Această zi de naștere este puțin diferită de oricare alta pe care am avut-o vreodată. Destul de recent, nu m-am simțit bine și am fost apelat la un examen medical, iar raportul nu a fost unul bun. Am fost diagnosticat cu cancer de pancreas, o formă insidioasă de cancer”, a spus Caprio.

O „echipă minunată de medici” are grijă acum de judecător. El urmează un tratament atât în Rhode Island, cât și la Institutul de Cancer Dana-Farber, componentă a Spitalului General din Massachusets.

„Mă rog ca Dumnezeu să le ghideze gândurile și mâinile lor în tratarea lor cu mine. Știu că acesta este un drum lung și sunt pe deplin pregătit să lupt cât de mult pot”, a adăugat protagonistul din „Caught in Providence”.

„Un lucru pe care oamenii mă întreabă este: ”Ce pot să fac pentru tine?” În primul rând, nu vă pot mulțumi suficient tuturor pentru prietenia și mesajele voastre amabile. Dar v-aș ruga pe fiecare dintre voi, în felul dumneavoastră, să vă rog să vă rugați pentru mine.

Am nevoie de puterea rugăciunii, despre care cred că, pe lângă tratamentul medical pe care îl primesc, este cea mai puternică armă care mă ajută să supraviețuiesc”, a mai spus judecătorul, pe Instagram.