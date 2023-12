Cum se simte Cristian Țânțăreanu la 80 de ani, după ce s-a vindecat de cancer: „Mă sperii și mă blestem”

să organizeze evenimente grandioase la proprietatea sa din Corbeanca. La 80 de ani și după o luptă reușită împotriva cancerului, milionarul afirmă că trebuie să se abțină de la excese, dar recunoaște că îi este dificil să respecte această regulă.

Cum se simte Cristian Țânțăreanu, după ce s-a vindecat de cancer

„Eu zic de 30 de ani că sunt pe moarte. Dar asta e o poantă… Am avut cancer, dar m-am vindecat de 15 ani. De atunci nu mai am nimic. Singura problemă este să nu mai fac excese, că la 80 de ani nu e recomandat să fac excese. Nu am voie să mănânc prea mult, fie să beau prea mult. Dar o zi mă dreg și a doua zi o iau de la capăt”, a declarat Cristian Țânțăreanu.

„La trei zile, o noapte o dorm pe fotoliu. Sunt două-trei mii de oameni aici. Doar dacă treci printre ei și te oprești în dreptul lor și iei un cârnat s-a dus naibii cură de slăbire, s-a dus tot. În fiecare zi, când mă așez pe cântar, mă sperii și mă blestem. Asta ține până seara. Seara vine unu cu un pahar și s-a dus tot angajamentul”, susține milionarul de la Corbeanca, potrivit .

Cu aproape 15 ani în urmă, de cancer la colon, eveniment care a transformat radical cursul vieții sale. Deși s-a retras treptat din lumina reflectoarelor și presa nu a mai relatat prea multe despre el, omul de afaceri nu numai că și-a păstrat optimismul, dar și-a menținut nivelul energiei neclintit.

Ce interdicție i-au impus medicii

„Am voie orice, țuică, whisky, vin și bere, beau de rup! Mănânc orice, dar nu e pasăre ca porcul, după cum e vorba aceea. Știți cum este cu o operație? E ca la o măsea, dacă nu s-a infectat, s-a vindecat.

Mihai Leu, da, s-a operat în România, dar pe mine m-au sfătuit atunci să mă tratez în străinătate, poate că era un alt caz, mai grav, nu știu ce să spun. Mă bucur că și el este bine acum”, mai declarat Cristian Țânțăreanu pentru Playtech Știri.