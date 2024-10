Gabriela Melinescu a murit la 82 de ani. Scriitoarea era stabilită în Suedia de aproape 50 de ani

Gabriela Melinescu, scriitoare stabilită în Suedia în 1975, s-a stins din viață la vârsta de 82 de ani, marți, conform anunțului făcut de către Institutul Cultural Român.

Gabriela Melinescu a murit, marți, la 82 de ani

ICR a făcut anunțul, marți, într-un comunicat de presă.

„Institutul Cultural Român a aflat cu mare întristare vestea trecerii în neființă a Gabrielei Melinescu, una dintre cele mai cunoscute şi apreciate scriitoare din România, stabilită în Suedia din anul 1975. Scriitoarea a decedat, pe data de 15 octombrie 2024, la vârsta de 82 de ani, la Stockholm.

Poetă, prozatoare, traducătoare şi graficiană, autoare a peste 20 de volume, Gabriela Melinescu s-a stabilit în Suedia, la vârsta de 33 de ani și s-a impus rapid în elita literară a acestei țări”, se arată în postarea ICR.

Suedia are motive să îi fie recunoscătoare Gabrielei Melinescu, spune scriitoarea suedeză Agneta Pleijel.

„Poeta a îmbogățit spațiul scandinav prin literatura ei, Suedia are motive să îi fie foarte recunoscătoare.Am avut și bucuria de a colabora în cadrul unor proiecte de traducere a poeziei românești, printre care și opera Ilenei Mălăncioiu. Am fost onorată că am participat la celebrarea operei Gabrielei Melinescu, la Institutul Cultural din Stockholm, când ea a împlinit 80 de ani”, a declarat Pleijel.

Ce a spus directorul ICR Stockholm

Bogdan Popescu a descris-o pe Gabriela Melinescu drept „o neobosită promotoare a literaturii române în Suedia”.

„Gabriela Melinescu a fost o neobosită promotoare a literaturii române în Suedia timp de aproape cinci decenii, precum și o adevarătă ambasadoare culturală a Suediei în România, după căderea comunismului, când a putut să călătorească în România, să publice din nou și să restabilească legătura cu țara natală.Îi suntem profund recunoscători pentru moștenirea sa literară și pentru totefortul pe care l-a făcut, pentru a crea legături culturale trainice între România și Suedia”, a declarat directorul ICR Stockholm, Bogdan Popescu.