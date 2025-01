Incendiile de vegetație fac ravagii în Los Angeles. Relatarea emoționantă a unui român din mijlocul iadului: „A fost un coșmar”

Incendiile de vegetație continuă să facă ravagii în Los Angeles și în zonele învecinate. Acestea sunt scăpate de sub control iar flăcările se apropie de faimosul semn de la Hollywood, în timp ce clădirile simbolice de pe Sunset Boulevard, pe care le știm cu toții din filme, sunt în ruine.

Un șef al detașamentului de pompieri a declarat pentru BBC că incendiul de la Hollywood Hills se extinde rapid și sunt șanse „zero” de a fi ținut sub control.

Incendiile care s-au extins rapid au distrus deja aproximativ 2.000 de clădiri și au ajuns la binecunoscutele cartiere Hollywood Hills și Studio City.

Autoritățile au ordonat până acum evacuarea a aproximativ 130.000 de persoane. Potrivit autorităților, acesta este cel mai distructiv incendiu din istoria orașului Los Angeles.

Cristian Tudor, un român stabilit în Los Angeles a explicat pentru B1 TV că au fost șapte focare iar cel mai important este cel din Palisades.

“Am înțeles că este cel mai mare incendiu din California până la momentul actual. Chiar în spatele meu se afla în urmă cu câteva ore un foarte mare incendiu. A fost stins. Acum eu mă aflu la mine pe balcon acasă.

Eu ca să ies din bloc a trebuit să stau 45 de minute doar ca să ies din clădire. Strada a fost blocată, paralizat tot bulevardul. O grămadă de poliție, de pompieri, salvări, elicoptere deasupra capului. A fost un coșmar. Am avut un atac de panică. În urmă cu o zi am văzut ce s-a întâmplat câteva străzi mai încolo și acum toată lumea a luat în serios ce s-a întâmplat. Au părăsit și locuințele”.

Acesta a povestit că panica i-a făcut pe locuitorii din LA să părăsească clădirile și să aștepte în mașini îmbunătățirea situației:

“În momentul de față, aici unde sunt eu, da, se poate respira, se poate sta. Sunt notificări ca să nu locuim, să nu stăm în zonă pentru că focul se poate reaprinde, sunt zone din LA unde fumul gros persistă. Mai sunt focare care nu sunt stinse. Lumea mai stă în mașină, le e frică să vină în locuințe.

Momentan am primit notificări pe telefon să plecăm de acasă. Eu sunt într-o zonă, la câțiva metri de mine se află cel mai mare parc din Hollywood. Aici s-a întâmplat și al treilea incendiu, chiar la 3 metri de balcon se pot vedea plantele din spatele meu, vegetația foarte abundentă pe lângă clădire. Autoritățile americane nu mi-au zis nimic, în schimb am primit o notificare după ce am postat pe rețelele de socializare, am primit un telefon de la Consulatul României și m-a întrebat dacă sunt ok, dacă am nevoie de ceva. Dar de la autoritățile americane nu am primit nicio înștiințare în afară de mesajele cum sunt la noi Ro-Alert”.

Cristian Tudor a precizat că aerul este irespirabil: “Și eu am simțit astăzi toată ziua un aer poluat, se simte miros de cărbune, am prieteni care nu au curent, nu au internet și se văitau tot la fel de aerul irespirabil. Noi ne-am hotărât să plecăm câteva zile din LA până se schimbă această situație. Sunt persoane care nu se pot deplasa, nu pot să își găsească un hotel mai departe de acest infern și am înțeles că sunt persoane care stau în mașini departe de oraș”.