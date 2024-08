Incendiile din Grecia se văd din Spațiu. Pagubele sunt considerabile (VIDEO)

de vegetație, iar orașul Marathon a fost evacuat și flăcările se extindeau, luni, către Atena. Locuitorii din zonele de periferie și-au părăsit casele de teama focului. Incendiile sunt atât de puternice încât se văd chiar și din Spațiu.

s-au declanșat la nord de Atena, așa cum au fost surprinse de satelitul nostru MTG-I1 ieri 11/08 (duminică 11 august, n.r.). Puncte fierbinți și nori groși de fum au fost vizibile din Spațiu între 11:00 și 17:30 UTC (între 13:00 și 19:30 ora Parisului, n.r.)”, a transmis Eumetsat, agenția europeană de sateliți meteorologici pe X, conform

Intense 🔥 have broken out north of , seen here by our MTG-I1 satellite yesterday 11.08.

Fire hotspots & thick smoke plume visible from space between 11:00 – 17:30 UTC.

Evacuations are in place as emergency workers try to keep fires under control.

