Misiune prelungită: Butch Wilmore și Suni Williams s-au întors pe Pământ după 9 luni în spațiu

După o misiune care trebuia să dureze doar o săptămână, astronauții Suni Williams și Butch Wilmore s-au întors pe Pământ pe 18 martie 2025, după nouă luni petrecute la bordul Stației Spațiale Internaționale (ISS).

Cei doi au lansat zborul de test al capsulei Boeing Starliner Calypso în iunie 2024, însă problemele tehnice apărute la motoarele de andocare au făcut imposibilă întoarcerea lor la momentul planificat. Astfel, au fost forțați să rămână în spațiu timp de 286 de zile, mult peste durata inițială a misiunii relatează .

Deși o astfel de situație ar putea părea o provocare extremă, astronauții NASA sunt obișnuiți cu riscurile meseriei lor. Cu toate acestea, în ciuda misiunii prelungite și a pericolelor implicate, salariul lor nu a fost afectat în niciun fel.

„[Nu există] plată pentru pericol, nu există ore suplimentare, nu există timp compensatoriu”, a explicat Mike Massimino, veteran al două misiuni ale navetei spațiale, într-un interviu anterior pentru MarketWatch. „Nu există un stimulent financiar pentru a rămâne mai mult în spațiu.”

Conform grilei salariale NASA pentru 2024, Williams și Wilmore au un salariu anual de 152.258 de dolari, echivalentul unui program standard de 40 de ore pe săptămână. În plus, ei nu primesc suplimente pentru orele de muncă suplimentare, zilele de sărbătoare sau pericolul specific misiunilor spațiale.

Singura compensație suplimentară a fost o diurnă simbolică de 5 dolari pe zi, având în vedere că misiunea a fost considerată o deplasare temporară de lungă durată. În total, pentru cele 286 de zile petrecute în spațiu, cei doi astronauți au primit aproximativ 1.430 de dolari suplimentari.

Chiar dacă șederea lor în spațiu s-a prelungit mult peste așteptări, Williams și Wilmore au respins ideea că ar fi fost „uitați” pe orbită.

„Asta a fost retorica. Aceasta a fost narațiunea încă de la început: blocați, abandonați, captivi—și înțelegem. Amândoi înțelegem”, a declarat Wilmore într-un interviu pentru CNN luna trecută. „Dar acest lucru nu definește programul nostru de zboruri spațiale. Nu ne simțim abandonați, nu ne simțim captivi, nu ne simțim blocați.”

Pe parcursul misiunii, astronauții au continuat să își desfășoare activitățile, contribuind la întreținerea și operarea Stației Spațiale Internaționale. Printre sarcinile lor s-au numărat inspecția echipamentelor, gestionarea cargo-ului, realizarea de experimente științifice și testarea de noi tehnologii.

Deși salariul unui astronaut poate părea mare în comparație cu multe alte profesii, el este mult mai mic decât al unor angajați din alte domenii care nu implică riscuri majore. De exemplu:

Cu toate acestea, astronauții nu sunt motivați de bani. Pentru mulți, explorarea spațiului este un vis de-o viață, iar cariera de astronaut rămâne una dintre cele mai dorite meserii. Potrivit unui studiu realizat de LEGO în 2019, peste 10% dintre copiii din SUA și Marea Britanie încă visează să devină astronauți.

Pentru Williams și Wilmore, misiunea Boeing Starliner nu a fost un eșec, ci o experiență de lucru extinsă. Așa cum a explicat Ken Bowersox, directorul operațiunilor și fost astronaut NASA:

„Fiecare astronaut care pleacă în spațiu este învățat să nu se gândească la momentul întoarcerii. Gândește-te la cum îți desfășori misiunea și, dacă ai noroc, poate vei rămâne mai mult timp.”

Revenirea lor pe Pământ marchează sfârșitul unei misiuni fără precedent, dar și un test important pentru viitoarele zboruri ale capsulei Boeing Starliner.

