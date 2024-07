Incendiu de vegetație în California de Nord. Mii de persoane au fost evacuate (VIDEO)

Mii de persoane din California de Nord, Statele Unite, au fost evacuate după ce un a izbucnit, marți, 2 iulie, și se propagă rapid, scrie Agerpres.

Peste 13.000 de persoane au fost evacuate în urma izbucnirii un incendiu în nordul Californiei.

Incendiul Thompson a izbucnit aproape de orașul Oroville din comitatul Brutte și a mistuit aproximativ 8,5 kilometri pătrați de teren până marți seara, 2 iulie. Departamentul de Silvicultură și Protecție împotriva incendiilor din California au informat că pompierii nu au reușit încă să aducă sub control flăcările.

Într-o zonă din comitatul Butte, autoritățile au emis ordine de evacuare obligatorie, dar și avertismente de evacuare.

Autoritățile din Oroville au declarat urgență locală, așteptându-se ca incendiu să afecteze în continuare pentru o perioadă nedeterminată de timp. Temperaturile extreme și vântul care suflă cu putere alimentează incendiile de vegetație.

De asemenea, din cauza incendiului, energia electrică ar putea fi întreruptă, infrastructura ar putea fi deteriorată, copacii ar putea arde și se pot produce alunecări de teren pe versanți.

