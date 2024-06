Incredibil cât a avut de plătit un client pentru un cheeseburger, o băutură și o porție de cartofi. Indignare pe Internet după ce a publicat bonul: „Depășește limita...”

Un client a plătit 24 de dolari pe un Cheeseburger, o băutură și o porție de cartofi d Five Guys. După ce a publicat bonul pe rețelele de socializare, utilizatorii au părut a fi de-a dreptul furioși, pentru că ar fi plătit mult prea mult pentru acel meniu.

Când au văzut bonul, mai mulți utilizatori au spus că acel client a plătit foarte mult și au criticat prețurile din restaurantele Five Guys.

Clientul a plătit 12,49 de dolari pentru Cheeseburger, 2,89 pentru băutură și 5,19 pentru o porție mică de cartofi. Totalul – 24,10 dolari, cu tot cu un bacșiș de 2,19 dolari.

„Mă așteptam la 12 până la 15 dolari de persoană la Five Guys. 22 de dolari (fără bacșiș) pare că depășește limita. Care este suma potrivită zilele astea?”, se arată într-o postare publicată pe aplicația X (fosta Twitter). Poza cu bonul de la Five Guys a devenit viral imediat, strângând peste 25 de milioane de vizualizări, scrie

Five Guys prices are out of control.

$24 for one person

Source: Reddit

— Wall Street Silver (@WallStreetSilv)