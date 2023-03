Injecția pentru slăbit a fost aprobată în Marea Britanie și se va da pe rețetă / A fost folosită și de Elon Musk

Mii de persoane din Marea Britanie care se confruntă cu obezitatea ar putea obține, pe bază de rețetă, injecția pentru pierderea în greutate, au anunțat oficialii din domeniul sănătății. Aceasta a fost folosită și de .

Injecția care promite rezultate spectaculoase în ceea ce privește pierderea greutății a fost aprobată în Marea Britanie și mii de persoane care se confruntă cu obezitatea își vor putea procura medicamentul care slăbește.

Medicamentul se numește Wegovy, dar este cunoscut și sub denumirea de semaglutidă și se injectează. Substanța va putea fi procurată numai pe bază de rețetă. Oficialii din domeniul sănătății au aprobat utilizarea acestuia.

Experții au descris decizia ca fiind un „moment crucial” pentru tratamentul persoanelor cu probleme de greutate, însă alții au avertizat că medicamentul nu este o „soluție rapidă”.

Medicamentul injectabil a fost folosit în toamna anului trecut și de Elon Musk. Diverse surse susțin că și Kim Kardashian a apelat la acest medicament, însă aceasta a negat atunci când a fost întrebată de jurnaliști, scrie .

În luna octombrie a anului trecut, Elon Musk a fost întrebat de un utilizator Twitter care este secretul său pentru a arăta „în formă și sănătos”, iar acesta a răspuns scurt: „Wegovy”.

Hey, what’s your secret? You look awesome, fit, ripped & healthy. Lifting weights? Eating healthy?

— Eva McMillan ♥️ (@EvasTeslaSPlaid)