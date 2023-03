Elon Musk, în centrul unui nou scandal: Miliardarul a cerut scuze după ce a râs de un angajat Twitter cu dizabilități

Miliardarul Elon Musk a devenit ținta unor critici dure și riscă un răsunător proces de defăimare după ce l-a luat peste picior pe unul dintre angajații săi, care suferă de distrofie musculară.

Haraldur Thorleifsson era angajat acolo pentru că-și vânduse compania către Twitter și alesese să ia banii sub formă de salarii. Însă într-o zi s-a trezit că nu mai are acces la calculatorul companiei, dar cei de la Resurse Umane nu l-au putut lămuri dacă a fost sau nu. Când i-a cerut explicații lui Musk pe Twitter, miliardarul l-a luat peste picior în loc să-l lămurească.

Elon Musk, glume pe seama unui angajat cu dizabilități

Haraldur Thorleifsson (Halli), director senior al Twitter cu sediul în Islanda, s-a plâns pe rețeaua socială că i-a fost tăiat accesul la calculatorul companiei, alături de alți 200 de angajați. Cei de la Resurse Umane nu i-au putut spune, însă, dacă chiar a fost concediat sau nu.

„Nu mi-ați răspuns la e-mailuri. Poate dacă destui oameni vor da retweet, îmi veți răspunde aici?”, i s-a adresat Halli lui Musk.

Miliardarul, care anul trecut, i-a răspuns în bătaie de joc: „Realitatea e că acest tip (care e bogat în mod independent) nu a muncit deloc, a pretins ca scuză faptul că are un handicap ce-l împiedică să tasteze, dar, în același timp, a scris pe Twitter ca o furtună. Nu pot spune că am prea mult respect pentru asta”.

The reality is that this guy (who is independently wealthy) did no actual work, claimed as his excuse that he had a disability that prevented him from typing, yet was simultaneously tweeting up a storm. Can’t say I have a lot of respect for that. — Elon Musk (@elonmusk)

Halli i-a răspuns apoi miliardarului că suferă de distrofie musculară, o boală degenerativă care l-a pus într-un scaun cu rotile acum 20 de ani: „Nu pot să fac muncă manuală (în acest caz înseamnă să scriu sau să folosesc un mouse) pentru perioade lungi fără ca mâinile mele să înceapă să mă doară, dar pot să scriu o oră sau două uneori. Asta nu a fost o problemă în Twitter 1.0, deoarece eram director senior și sarcina mea era în principal să ajut echipele să avanseze, să le dau sfaturi strategice și tactice”.

Acesta i-a explicat lui Musk și cum a devenit bogat: „Acum nouă ani am înființat compania @uenodotco. Am muncit mult, nu mi-a făcut niciun bine corpului meu, dar am simțit că trebuie să fac. Munca grea a dat roade, iar compania a devenit un succes”.

„Am lucrat mai mult sau mai puțin pentru toate companiile mari de tehnologie și am făcut bani. Cred că la asta vă referiți când spuneți ”independent de bogat”? Că mi-am făcut banii în mod independent, spre deosebire de a spune că am moștenit o mină de smaralde”, a mai transmis Halli, o aluzie la faptul că Musk are banii de la tatăl său, care s-a îmbogățit din minele pe care le deține.

Bărbatul a mai precizat că a decis să-și vândă compania către Twitter pentru că trupul său era tot mai fragil și nu mai făcea față muncii.

El a ales să ia banii sub formă de salarii, pentru că așa se duceau mai multe taxe către sistemul de sănătate din Islanda.

Dear 👋 9 days ago the access to my work computer was cut, along with about 200 other Twitter employees. However your head of HR is not able to confirm if I am an employee or not. You’ve not answered my emails. Maybe if enough people retweet you’ll answer me here? — Halli (@iamharaldur)

Elon Musk i-a cerut scuze lui Halli

Ulterior, Elon Musk i-a cerut scuze lui Halli: „Aș dori să-i cer scuze lui Halli că am înțeles greșit situația sa. S-a întâmplat din cauza unor lucruri care mi-au fost spuse și care nu erau adevărate sau, în unele cazuri, erau adevărate, dar nu importante”.

Musk a mai precizat că Halli „ia în calcul să rămână la Twitter”.

Haraldur Thorleifsson a fost lăudat de ONU și de președintele Islandei pentru că a condus un efort caritabil de a construi o mie de rampe pentru scaune cu rotile în orașul Reykjavik.

Acum Elon Musk riscă un proces de defăimare în Islanda, țară deosebit de sensibilă la astfel de situații.