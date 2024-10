Israel anunță că l-a „eliminat” pe comandantul cartierului general Hezbollah, Suhail Hussein Husseini (VIDEO)

Armata israeliană a anunțat, marți, că l-a „eliminat” pe comandantul cartierului general al Hezbollah, Suhail Hussein Husseini, într-o lovitură efectuată la Beirut, transmite .

Armata Statului Israel susține că l-a eliminat pe comandantul cartierului general al Hezbollah într-o lovitură în zona capitalei libaneze, se arată într-o declarație transmisă de .

Pe moment, Hezbollah nu a comentat informațiile transmise de partea israeliană.

Militarii israelieni susțin că Suhail Hussein Husseini era implicat în transferul de arme avansate din Iran și în distribuirea lor către diverse unități unități Hezbollah, precum și că făcea parte din consiliul militar al organizației.

Marți se împlinește „un an de când Hezbollah a atras regiunea într-un război pe mai multe fronturi și a început atacurile constante asupra civililor israelieni. Cu mai puțin de o oră înainte de 8 octombrie, Hezbollah a lansat un număr de proiectile spre centrul Israelului”, afirmă armata israeliană într-o postare pe Twitter.

Tomorrow marks a year since Hezbollah dragged the region into a multi-front war and began their constant attacks on Israeli civilians.

Less than an hour until October 8, Hezbollah launched a number of projectiles toward central Israel.

— Israel Defense Forces (@IDF)