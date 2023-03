Italia, lovită de două cutremure / Locuitorii mai multor regiuni au trecut prin clipe de groază

Două cutremure puternice au lovit centrul Italiei, și au îngrozit mii de locuitori, joi, 9 martie, potrivit Institutului de Geofizică și Vulcanologie. Cutremurele au avut magnitudinea de 4,4 grade pe Richter, respectiv 4,8 grade.

Primul s-a produs joi după-amiază, într-o regiune din centrul Italiei, în apropierea orașului Perugia. Potrivit unui raport inițial al Centrului Seismologic European Mediteranean, magnitudinea ar fi fost cinci grade pe scara Richter, dar autoritățile italiene l-au evaluat la 4,4, precizând că epicentrul a fost în orașul Umbertide, la nord-est de Perugia.

Acesta a fost urmat de un al doilea cutremur, care a avut loc tot în centrul Italiei (4,8 grade pe scara Richter). Ca măsură preventivă, autoritățile locale au decis să închidă școlile și gările. Transporturile feroviare sunt suspendate preventiv.

( ) possibly felt 30 sec ago in . Felt it? Tell us via:

📱

🌐

🖥

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon!

— EMSC (@LastQuake)