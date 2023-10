Jason Derulo, dat în judecată pentru hărțuire sexuală / Declarația cântăreței care semnase cu casa lui de discuri: „Sunt traumatizată”

Cântărețul american Jason Derulo este acuzat de hărțuire sexuală de o artistă care semnase cu casa lui de discuri. Emaza Gibson, artista căreia i-a oferit promovare și înregistrarea unui album, îl dă acum în judecată susținând că este traumatizată, potrivit .

Potrivit acesteia, Derulo nu și-a mai ținut promisiunile contractuale după ce i-ar fi respins avansurile sexuale, susținând că este „traumatizată” de experiențele avute.

Emaza Gibson a depus plângerea împotriva lui Derulo joi, 5 octombrie, la Curtea Superioară din Los Angeles, declarând că el i-a promis „în mod rău intenționat” succesul, iar apoi a refuzat oportunitatea.

Cântărețul american Jason Derulo i-a promis tinerei o carieră de succes

„Mă aflu într-un moment sfâșietor al vieții mele. Am anxietate, sunt traumatizată. M-am confruntat cu situații de muncă inumane. Sunt în punctul în care am revenit la zero și nu am nimic”, a spus Emaza Gibson, potrivit NBC News.

În august 2021, Derulo i-ar fi oferit artistei un contract cu casa sa de discuri „Future History”, începând să lucreze împreună din noiembrie.

Cântărețul american i-ar fi comunicat că va trebui să participe la un ritual sexual numit „piele de capră și solzi de pește”, ce presupune sacrificarea unei capre și consumul de cocaină.

„Nu numai că și-a încălcat promisiunile și a încălcat contractele, dar amenințările sale cu vătămarea fizică și avansurile sexuale de neconceput față de această tânără care doar încearcă să pătrundă în industrie au fost scandaloase și ilegale”, a susținut avocatul Emezei Gibson.

Derulo neagă afirmațiile, numindu-le „complet false și vătămătoare”

„Sunt împotriva oricăror forme de hărțuire și rămân angajat să sprijin oamenii care își urmăresc visurile. Mă străduiesc să-mi trăiesc viața într-un mod care să aibă un impact pozitiv, așa că sunt profund jignit de aceste acuzații defăimătoare”, a scris Jason Derulo, pe Instagram.