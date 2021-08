Jens Stoltenberg (NATO): Misiunea noastră a fost să apărăm SUA, nu Afganistanul, și asta am făcut. Planul nu era să stăm acolo pentru totdeauna. Europa și Statele Unite trebuie să continue împreună

Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a explicat că situația din Afganistan nu influențează în niciun fel angajamentul aliaților de a se proteja unii pe ceilalți și nici credibilitatea articolului 5 privind apărarea comună. „Europa și SUA trebuie să continue împreună”, a subliniat oficialul nord-atlantic într-un interviu acordat miercuri pentru publicația spaniolă El Pais, unde a amintit că, în 2001, articolul 5 a fost invocat pentru apărarea SUA și pentru a împiedica Afganistanul să mai fie sanctuarul grupărilor teroriste.

Misiunea NATO a fost să apere SUA, nu Afganistanul, spune Jens Stoltenberg

Întrebat dacă se mai poate spune că SUA este un aliat fiabil și ce credibilitate mai are articolul 5 privind apărarea comună între aliați, având în vedere decizia Washingtonului de a pune capăt misiunii din Afganistan și evoluția situației de securitate de acolo, secretarul general al NATO a răspuns ferm: „Este foarte important să arătăm că NATO continuă să fie o alianță foarte puternică. E adevărat, am invocat articolul 5 în 2001, dar nu l-am invocat pentru a proteja Afganistanul. L-am invocat pentru a proteja SUA, care este membru NATO. Motivul plecării în Afganistan a fost împiedicarea atacurilor împotriva SUA și a altor aliați, iar timp de 20 de ani am împiedicat Afganistanul să fie sanctuarul grupărilor teroriste care puteau planifica și organiza atentate împotriva altor țări din NATO. Asta a fost o reușită semnificativă. Planul nu era să stăm acolo pentru totdeauna”

„Orice s-ar întâmpla în Afganistan, Europa și SUA trebuie să continue împreună. Iar acesta este un mesaj clar cu care toți aliații au fost de acord la ultimele reuniuni. Trebuie să continuăm împreună pentru că ne confruntăm cu o reechilibrare a puterilor la nivel global, cu o Rusie mai agresivă și cu ascesiunea Chinei. Cât timp Europa și Statele Unite continuă împreună, putem gestiona aceste provocări. Este important pentru Europa, dar și pentru SUA, care de fiecare dată înțelege tot mai mult că este un mare avantaj să ai aliați în NATO. Afganistan este o tragedie pentru poporul afgan, finalul misiunii a fost o decizie dură și dificilă, dar nu schimbă nimic în ceea ce privește angajamentul aliaților de a se proteja unii pe alții și nu schimbă nimic în ceea ce privește credibilitatea articolului 5, pentru că a fost ca să apărăm SUA de atacurile teroriste și asta am făcut. Nu a fost ca să protejăm Afganistanul”, a subliniat Jens Stoltenberg.

Situația din Afganistan a fost abordată și la nivelul CSAT, într-o reuniune desfășurată miercuri la Palatul Cotroceni.