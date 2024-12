Joe Biden încearcă să liniștească americanii tot mai speriați de aparițiile dronelor misterioase: „Nimic dăunător”

O serie uluitoare de apariții ale unor misterioase despre care nicio instituție nu pare să știe nimic de-a lungul coastei de est a SUA nu reprezintă „nimic dăunător”, spune președintele Joe Biden.

Autoritățile spun că nu e nicio problemă, cetățenii se panichează în continuare

Aparițiile din ultimele săptămâni au avut loc în New Jersey și mai multe state învecinate, uneori în jurul bazelor aeriene. Fenomenul a generat o serie de teorii ale conspirației despre implicarea unor țări străine, anunță .

Autoritățile nu au dat multe răspunsuri definitive, în afară de a spune că nu este vorba mereu de de drone și că nu cred că există o amenințare la adresa securității naționale sau că ele ar aparține unei alte țări.

Membrii Comitetului de Informații al Camerei SUA, cărora li s-a prezentat un raport secret marți, s-au alăturat lui Biden miercuri pentru a încerca să liniștească publicul.

Printre membrii comisiei care au vorbit ulterior cu reporterii s-au numărat Chrissy Houlahan, democrată.

„Până în prezent, nu au găsit nimic care să indice că există o influență străină, actori străini sau chiar omuleți verzi care atentează la siguranța poporului american”, a spus ea, citată de The Hill.

Un alt parlamentar, reprezentantul din Connecticut, Jim Himes, a declarat că „nu există dovezi că legile au fost încălcate” de drone.

El a adăugat că majoritata acestora au fost de fapt avioane normale sau drone operate în mod legal.

Milioane de drone neînregistrate ar opera în SUA

Himes a spus că „milioane” de alte drone neînregistrate operează în SUA, în plus față de cele 800.000 de drone înregistrate care cântăresc mai mult de jumătate de kilogram.

În propriile sale comentarii adresate presei, Biden a spus: „Urmărim acest lucru îndeaproape, dar până acum nu există nicio senzație de pericol”.

În ultimele zile, dronele misterioase au dus la închiderea temporară a unui aeroport internațional Stewart din New York și a bazei aeriene Patterson din Ohio.

Întrebările americanilor rămân fără răspuns. La începutul săptămânii, bărbatul din New Jersey, Noel Thomas, a descris pentru BBC experiența sa de a observa un obiect misterios pe cer. El a spus că are dimensiunea unui autobuz școlar, dreptunghiular cu lumini intermitente și „cu siguranță ceva ce nu am văzut niciodată”.

Un ofițer de poliție din același stat a spus: „Căutăm doar niște răspunsuri sănătoase, rezonabile, pentru ca oamenii să-și poată duce viața mai departe și să nu trăiască în isteria pe care o avem”.