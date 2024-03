Joe Biden: Israel începe să piardă susținerea lumii din cauza bombardamentelor nediscriminatorii din Gaza. Benjamin Netanyahu trebuie să se schimbe

Președintele SUA, Joe Biden, a declarat marți că Israel pierde susținere din cauza bombardamentelor „nediscriminatorii” din Gaza și că Benjamin Netanyahu ar trebui să se schimbe, declarații care au expus o nouă ruptură în relațiile cu premierul israelian, relatează .

Israel începe să piardă susținerea lumii, avertizează Joe Biden

Afirmațiile președintelui american, făcute donatorilor din campania pentru alegerile prezidențiale din 2024, au fost cele mai incisive de până acum pe acest subiect și vin în contrast cu îmbrățișarea fizică și politică pe care i-a acordat-o liderului israelian în primele zile ale războiului cu Hamas.

„Securitatea Israelului se poate baza pe Statele Unite, dar acum are mai mult decât Statele Unite. Are Uniunea Europeană, are Europa, are cea mai mare parte a lumii (…). Însă încep să piardă această susținere din cauza bombardamentului nediscriminatoriu care are loc”, a subliniat Joe Biden.

Biden a făcut aluzie la o conversație în care liderul israelian i-ar fi amintit că SUA a bombardat masiv Germania și a folosit și bomba atomică în Al Doilea Război Mondial, murind o mulțime de civili.

Președintele SUA spune că i-a dat următorul răspuns: „Da, de aceea au fost înființate toate aceste instituții după Al Doilea Război Mondial, pentru a avea grijă să nu se mai întâmple (…). Nu faceți aceleași greșeli pe care le-am făcut noi la 11 septembrie. Nu aveam niciun motiv să fim într-un război în Afganistan”.

În același timp, consilierul de securitate națională de la Casa Albă, Jake Sullivan, se pregătea să călătorească în Israel pentru discuții cu cabinetul israelian de război.

Tot marți, Netanyahu a declarat că Israel a primit „susținere deplină” din partea SUA în incursiunea terestră din Gaza și că Washingtonul a blocat „presiunea internațională pentru a opri război”.