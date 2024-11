Administraţia preşedintelui Joe Biden a cerut, miercuri, Ucrainei să reducă vârsta minimă pentru mobilizarea militară de la 25 la 18 ani, pentru a compensa deficitul de soldaţi în faţa avansului forţelor ruse pe teren, informează agenția de știri .

Ucraina se confruntă cu o criză de recrutare

Acest apel intervine cu doar câteva săptămâni înainte de învestirea în funcţie a viitorului preşedinte american, Donald Trump, care ar putea adopta o nouă abordare şi ar putea împinge Kievul să negocieze cu Moscova, în ciuda faptului că, până în prezent, Statele Unite au sprijinit masiv Ucraina, furnizându-i arme.

Un oficial de rang înalt din cadrul administraţiei lui Joe Biden a declarat, sub rezerva anonimatului, că Ucraina se confruntă cu o criză „existenţială” de recrutare, cu un număr din ce în ce mai mic de voluntari împotriva unui inamic cu forţe mai mari şi mai bine echipate.

„Adevărul este că, în prezent, Ucraina nu mobilizează şi nu antrenează suficienţi soldaţi pentru a înlocui pierderile omenești de pe câmpul de luptă”, a declarat acesta.

Întrebat despre vârsta potrivită pentru mobilizare, oficialul a răspuns că ar exista „un avantaj real în a lua în considerare scăderea vârstei de recrutare la 18 ani”.

Kievul a coborât deja vârsta minimă pentru mobilizare de la 27 la 25 de ani în acest an.

Ucrainenii au spus că au nevoie de aproximativ 160.000 de soldați suplimentari pentru a ține pasul pe câmpul de luptă, dar administrația americană crede că probabil vor avea nevoie de mai mult decât atât.

Peste 1 milion de ucraineni sunt acum mobilizați, inclusiv Garda Națională și alte unități.

Ucrainenii nu vor ca și mai mulți tineri să ajungă pe câmpul de luptă

Președintele ucrainean Volodimir a fost confruntat cu îngrijorări din partea aliaților din alte capitale occidentale, de asemenea, din cauză că Ucraina are o problemă la nivel de trupe și nu o problemă de lipsă de arme, potrivit oficialilor europeni care au cerut anonimatul pentru a discuta despre conversațiile diplomatice delicate.

Aliații europeni au subliniat că lipsa mai multor soldați înseamnă că va deveni în curând insuportabil ca Ucraina să continue să opereze în regiunea de graniță a Rusiei Kursk.

Situația de la Kursk s-a complicat și mai mult de sosirea a mii de trupe nord-coreene, care au venit să ajute Moscova să încerce să recupereze terenul confiscat în cadrul unei incursiuni ucrainene în acest an.

Ucraina a luat măsuri pentru a mări grupul de bărbați eligibili pentru recrutare, dar eforturile nu au avut succes prea mare împotriva unei armate rusești mult mai mari.

Zelenski a afirmat în mod constant că nu are de gând să reducă vârsta de mobilizare. Un înalt oficial ucrainean, care nu a fost autorizat să comenteze public și a vorbit sub condiția anonimatului, a declarat că Ucraina nu are suficient echipament pentru a egala amploarea eforturilor sale de mobilizare în curs.

Oficialul a spus că Ucraina crede că presiunea către scăderea vârstei de recrutare e parte a unui efort al unor parteneri occidentali de a abate atenția de la propriile întârzieri în furnizarea de echipamente sau deciziile întârziate.

Oficialul a citat ca exemplu întârzierea în acordarea permisiunii Ucrainei de a folosi arme cu rază mai lungă de acțiune pentru a lovi mai adânc în teritoriul Rusiei.

Ucrainenii nu văd scăderea vârstei de recrutare pentru a recruta mai mulți soldați drept un substitut pentru contracararea avantajului Rusiei în materie de echipamente și armament, a spus oficialul.

Unii ucraineni și-au exprimat îngrijorarea că scăderea în continuare a vârstei minime de recrutare și scoaterea din câmpul muncii a mai multor adulți tineri ar putea fi un pas înapoi, dăunând în continuare economiei devastate de război.

Un oficial al administrației Biden a adăugat că administrația consideră că Ucraina își poate optimiza forța actuală, de asemenea, tratând mai agresiv soldații care dezertează sau lipsesc de pe câmpul de luptă fără permis.