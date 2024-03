Joe Biden refuză să vorbească despre fiul său, cercetat pentru evaziune fiscală / Ce a făcut președintele american în fața jurnaliștilor

Președintele american Joe Biden a refuzat categoric să vorbească vineri, 8 decembrie, despre probleme judiciare ale fiului său, . Dosarul în care este implicat fiul președintelui ar putea să afecteze campania tatălui său de la Casa Albă, care vrea să candideze din nou la anul, scrie Agerpres.

Plecând de la Casa Albă spre vestul țării, Joe Biden i-a salutat pe jurnaliști, dar nu a vrut să comenteze problemele penale ale fiului său.

Președintele american va efectua o vizită în statele Nevada și California pentru prezentarea unei investiții în domeniul feroviar și pentru a participa la recepții pentru campania sa de realegere.

Joe Biden is ignoring questions about his son’s criminal charges.

What happened to transparency?

— Congressman Troy E. Nehls (@RepTroyNehls)