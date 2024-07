Kate Middleton se pregătește pentru o zi specială, deși se află în plină luptă cu cancerul. Ce se va întâmpla pe 29 aprilie

și se pregătesc să sărbătorească un moment important din viața lor, și anume, vor celebra cea de-a 13-a aniversare a nunții. Se va întâmpla la doar șase zile după ziua de naștere a Prințului Louis, pe 23 aprilie. Amintim că cei doi s-au căsătorit pe 29 aprilie 2011, după o relație de opt ani.

Cum vor sărbători Prinții de Wales, în acest an, aniversarea nunții lor

Momentan, nu se știe ce plan are cuplul pentru această zi, însă probabil că William va încerca să facă din acea zi una cât mai specială posibil pentru soția sa, mai ales că trece prin momente dificile, după ce a fost diagnosticată cu cancer., informează .

Prinții de Wales s-au căsătorit la Westminster Abbey, pe 29 aprilie 2011, iar ceremonia a fost urmărită de milioane de oameni din întreaga lume.

Prințul William a vrut să păstreze secrete detaliile lunii lor de miere până după nuntă și a și reușit acetst lucru chiar și față de soția sa. După ce s-a terminat tot evenimentul, Prințesa a aflat că vor petrece două săptămâni într-o vilă de lux din Seychelles.

Cu siguranță, William va găsi o cale să-și surprindă plăcut soția și anul acesta, la aniversarea lor de pe 29 aprilie.

Cum au sărbătorit Prinții de Wales anul trecut

Anul trecut, tot cu aceeași ocazie, Prinții de Wales au publicat o imagine cu ei pe biciclete și cu brațele unul în jurul celuilalt, într-o zi însorită, în Norfolk. Fotografia a fost publicată pe contul lor oficial de pe rețeaua X, alături de un scurt text, „12 ani”, și un emoji cu o inimă.

În acest an, Kate și Will vor împlini 13 ani de mariaj, un număr care, deși privit tradițional ca fiind cu ghinion, în numerologie are o semnificație pozitivă.