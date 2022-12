Lukașenko s-a făcut iar de râs: își ceartă, în direct, un ministru pentru că naționala Belarusului nu e pe gazonul din Qatar (VIDEO)

Președintele bielorus l-a convocat pe ministrul sportului pentru a-l mustra din cauza faptului că… nu s-a calificat la Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar.

Într-o ședință televizată, postată pe site-ul președinției, Lukașenko consideră că valoarea naționalei de fotbal a Belarusului – despre care afirmă că „joacă așa chiar și iarna” – nu se compară cu nivelul echipelor de la campionatul mondial.

Ședința, în realitate doar un monolog al liderului de la Minsk, s-a focusat pe nivelul de joc al naționalei de fotbal și condiția sportului în general.

Alexander Lukashenko held a televised meeting with his minister of sport to decry the state of football in Belarus

