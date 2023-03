Mai multe explozii au fost auzite, de dimineață, în Kiev

Ziarul Kyiv Post relatează că unul dintre jurnaliștii săi a auzit explozii în oraș, după avertismentele de raid aerian.

Administrația militară a regiunii Kiev a raportat că apărarea antiaeriană a regiunii a fost în funcțiune.

Și ziarul ucrainean Dzerkalo Tyzhnia raportează, de asemenea, o explozie la Kiev, precum și explozii auzite în orașul Sumy și o dronă reperată deasupra regiunii vestice Lviv.

Primarul Kievului a raportat că au existat explozii în districtul Holosiiv din capitală. Toate serviciile funcționează în continuare.

Ziaristul Maxim Tucker de la Times a postat o fotografie cu ceea ce el spune că este fumul care se ridică de la centrala termoelectrică din Kiev în această dimineață.

Smoke rising from Kyiv thermo-electric power station this morning after Russian missiles struck at cities across Ukraine, from Dnipro to Lviv.

