Mesajul de mulțumire al lui Zelenski după ce Iohannis a semnat legea pentru donarea sistemului Patriot către Ucraina

Volodimir Zelenski a postat pe platforma X un mesaj de mulțumire imediat după ce preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea pentru donarea unui sistem Patriot către Ucraina.

„Astăzi, România a aprobat decizia de a furniza Ucrainei sistemul Patriot, iar eu îmi exprim recunoştinţa sinceră pentru acest lucru. Ne aşteptăm, de asemenea, ca partenerii noştri să furnizeze Ucrainei întregul pachet de apărare aeriană şi alte tipuri de asistenţă – exact pachetul convenit la summitul NATO de la Washington din iulie anul trecut”, a scris pe X preşedintele Volodimir Zelensk.

Today, Romania approved the decision to provide Ukraine with the Patriot system, and I express my sincere gratitude for this. We also expect that our partners will deliver the full package of air defense and other assistance to Ukraine – the very package agreed upon at the NATO…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)