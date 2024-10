Modalitatea prin care proprietarii de Land Rover se feresc de hoți, după ce furturile au explodat în Marea Britanie

Proprietarii de au apelat la o modalitate mai puțin cunoscută pentru a se feri de hoți, după ce numărul furturilor a crescut considerabil.

Mulți dintre șoferii care dețin Land Rover au început să își lege autoturismele cu lanțuri de copaci, în încercarea de a scăpa de hoții care folosesc sistemul de acces fără cheie al mașinilor, informează

O postare care a apărut pe rețelele de socializare a devenit virală. În clipul video se poate observa cum un Land Rover parcat este legat cu un lanț de bicicletă în jurul unui copac din apropiere.

În încercarea de a scăpa de hoți, proprietarul autoturismului a înfășurat lanțul în jurul mașinii și al copacului de cel puțin două ori și a fost fixat cu un lacăt mare.

Land Rover a anunțat luna trecută că va pune la dispoziție un milion de lire sterline pentru a ajuta poliția să prindă hoții de mașini, încercând astfel să restabilească reputația vehiculelor lor.

Just Another Day In London 🤣😂😂😩😩🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤷🏼‍♂️🤷🏼‍♂️🤷🏼‍♂️😂😂😂