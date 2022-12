Momente ridicole pentru Ramzan Kadîrov. Liderul cecen încearcă să facă flotări pe platoul televiziunii rusești (VIDEO)

Liderul cecen Ramzan Kadîrov s-a făcut de râs la televiziunea rusă, în timp ce încerca să demonstreze că are aptitudini fizice, practicând flotări. În locul unor exerciții corecte, acesta făcea mai degrabă o bâțâială.

Kadîrov este filmat în timp ce corpul său nici nu se apropie de pământ, nici brațele nu se extind, la ridicare, așa cum ar trebui să se întâmple în timpul unui astfel de exercițiu fizic.

La un moment dat, Kadîrov chiar se oprește să își desfacă haina, iar Nexta notează ironic că multă lume spera în acest moment că liderul cecen face de fapt infarct, dar „miracolul de ajunul anului nou nu s-a întâmplat”.

În septembrie, Ramzan Kadîrov a publicat un clip în care spunea că a condus Cecenia pentru prea mult timp și a venit timpul „să se retragă înainte să fie dat afară” și că vrea o „vacanță pe termen nederminat”.

Meanwhile in Russia: Ramzan Kadyrov decided to impress everyone by attempting to do some push-ups.

— Julia Davis (@JuliaDavisNews)