Momentul în care un blindat rusesc sare în aer în urma declanșării unei mine antitanc: imaginile apărute în mediul online sunt filmate chiar de vehiculul din spate

În mediul online a apărut o înregistrare video care surprinde momentul în care o mașină de luptă a infanteriei ruse e aruncată în aer de explozia unei mine antitanc.

Imaginile dramatice au fost filmate chiar dintr-o mașină aflată în spate, la câțiva metri distanță.

Din imagini, înregistrate în regiunea Vuhledar din Donețk, se observă cum , sare în aer într-o curbă, în timp ce trece pe lângă un tanc care staționează. Explozia, extrem de puternică, aruncă în aer mai multe părți din mașina de luptă.

În același moment, blindatul aflat în spate (și de pe care e filmată întreaga acțiune) se oprește brusc, cel mai probabil din cauza unei pene de motor.

Un militar rus iese pe jumătate din turelă și începe să înjure și să strige la șofer să repornească mai repede motorul.

“Să-mi bag.. Haide, pornește-te, în.. ! Hai, hai, hai (Davai, davai)! Da, așa!, dă-i înapoi, repede!”, potrivit .

Detonation of Russian BMP on a mine. Video shot by Russians themselves. As it is claimed in Vuhledar area.

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love)