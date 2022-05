Un blindat rusesc care transporta soldați deasupra, spulberat de ucraineni cu o rachetă ghidată (VIDEO)

Noi imagini de pe frontul din Ucraina arată cum tancurile rușilor continuă să fei distruse de lansatoarele soldaților ucraineni. Un transportor blindat a fost spulberat după ce a fost luat la țintă cu sistemul antitanc Stugna-P al ucrainenilor. Explozia e atât de violentă încât corpurile unora dintre soldații aflați pe vehicul sunt aruncate în aer.

Transportorul se afla în mișcare, iar deasupra sa erau mai mulți soldați care s-au urcat pe vehicul pentru o deplasare mai ușoară în teren.

Operatorul ucrainean urmărește transportorul, în ultima clipă mută ținta pe transportorul în mișcare, racheta ia o curbă strânsă și lovește în plin transportorul.

În alte imagini publicate pe rețelele sociale poate fi văzută o altă lovitură directă cu o rachetă Stugna-P.

: A Ukrainian Stugna-P ATGM operator hit a Russian BTR-80 APC which was transporting soldiers. The vehicle is likely to be destroyed.

