Netanyahu sare în apărarea lui Elon Musk, după ce miliardarul a făcut un gest similar cu salutul nazist. „Defăimat în mod eronat”

Gestul lui a stârnit multiple controverse, după ce mai multă lume l-a interpretat ca pe salutul nazist. În timp ce diverse ipoteze iau amploare și sunt dezbătute în mediul online și în spațiul public, premierul israelian sare în apărarea consilierul miliardar al lui Donald Trump, relatează .

Șeful Tesla și SpaceX a stârnit un adevărat val de controverse, după ce, după ce a făcut un gest cu mâna în timpul unui miting desfășurat după învestirea președintelui american Donald Trump. Gestul semăna cu salutul roman, ulterior însușit de fasciștii europeni în prima jumătate a secolului al XX-lea. Printre aceștia se numără și nazistul Adolf Hitler și dictatorul italian Benito Mussolini.

Gestul lui Musk a devenit viral, iar oameni din întreaga lume pe miliardul care a devenit recent unul dintre cei mai importanți consilieri ai lui Trump.

Nu este însă, prima abatere de acest gen al lui Musk. Miliardarul a stârnit indignare în noiembrie 2023, când a fost public de acord cu un mesaj antisemit postat pe Twitter, care susținea că comunitățile evreiești „împing exact genul de ură dialectică împotriva albilor pe care ei pretind că doresc ca oamenii să înceteze să-l mai folosească împotriva lor”.

Musk s-a confruntat, de asemenea, cu critici pe scară largă după ce a permis ca discursul instigator la ură împotriva diferitelor grupuri minoritare să fie postat și distribuit liber pe X, de când a achiziționat platforma de socializare în 2022.

„Elon Musk este defăimat în mod fals”, a scris pe X, platforma de socializare deținută de Musk.

„Elon este un mare prieten al Israelului. El a vizitat Israelul după masacrul din 7 octombrie în care teroriștii Hamas au comis cea mai mare atrocitate împotriva poporului evreu de la Holocaust.

De atunci, el a susținut în mod repetat și cu forță dreptul Israelului de a se apăra împotriva teroriștilor genocizi și a regimurilor care încearcă să anihileze singurul stat evreu”, a adăugat Netanyahu, care conduce un guvern israelian de dreapta.

