New York Times: Imaginile cu prizonierii de război ruși din Makiivka sugerează că aceștia au fost uciși de la distanță mică (VIDEO)

susține că sunt reale imaginile filmate în satul ucrainean Makiivka, în regiunea Lugansk, în care un soldat rus îmbrăcat în negru deschide focul, după care cel puțin 11 soldați ruși sunt uciși. Potrivit jurnaliștilor americani, filmările sugerează că e posibil ca prizonierii ruși să fi fost împușcați de la mică distanță.

Clipurile au stârnit indignare publică, Ucraina și Rusia acuzându-se reciproc. ONU a transmis că situația ar trebui investigată. Kievul a anunțat că va face propria anchetă.

Terrible footage, presumably from Makiivka. Russian prisoners of war with raised hands leave the house one by one and lie down on the ground. Last soldier decided not to give up and went out with a machine gun at the Ukrainian military. Shots are heard and the footage is cut off.

— ARPIT PATEL (@ARPITPA51174364)