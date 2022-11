Dimitri Medvedev: Viață pentru viață! Ucrainenii care au executat prizonieri ruși trebuie condamnați la moarte

Ucrainenii care i-ar fi împușcat pe militarii ruși ce s-au predat trebuie aspru pedepsiți, este de părere Dimitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse. Fostul președinte rus face referire la pedeapsa cu moartea pentru cei care ucid prizonieri ruși.

„Am învățat dreptul penal la universitate cu mulți ani în urmă. Și se spunea că pedeapsa penală constă din două elemente: pedeapsa, pe de o parte, și condițiile pentru corectarea și reeducarea persoanei vinovate, pe de altă parte. Și doar pedeapsa cu moartea este o pedeapsă pură din motive ușor de înțeles, conform principiului „viață pentru viață” cunoscut încă din vremea Vechiului Testament. Chiar dacă va dura ani întregi pentru a-i găsi”, a scris Medvedev pe canalul său de Telegram, potrivit

Ministerul rus al Apărării a declarat că militarii ucraineni au ucis în mod deliberat 10 militari ruși capturați, după ce pe internet a început să circule o filmare în care soldații ucraineni îi execută pe cei ruși. Ulterior, Comitetul de anchetă al Rusiei a deschis un dosar penal privind faptul execuției în masă a militarilor ruși capturați de către reprezentanți ai Ucrainei .

Medvedev este, de asemenea, unul dintre cei care au cerut reintroducerea pedepsei cu moartea pentru dezertori și cei care sabotează misiunile de război.

„Dacă ești un trădător care a săvârșit o crimă în timpul războiului, nu ai… dreptul să-ți protejezi viața”, a avertizat el.

În timp ce pedeapsa capitală are o bază legală în legislația rusă, Kremlinul a abrogat legea în 1996, ca o condiție pentru a fi membru al Consiliului Europei, cel mai vechi organism al statului de drept din Europa.

