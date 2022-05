O filmare publicată de Ministerul rus al Apărării arată locul unde au fost trimiși luptătorii ucraineni răniți de la combinatul Azovstale

Ministerul Apărării al Rusiei a postat miercuri o înregistrare video cu locul în care susțin că de la combinatul Azovstale.

Soldații ucraineni au fost internați și primesc tratament după ce s-au predat, potrivit .

Autoritățile rusești au transmis miercuri că în ultimele 24 de ore, la Azovstal, printre aceștia aflându-se și luptători ai regimentului Azov.

În înregistrarea video ajusă virală pe rețelele de socializare, este filmată o încăpere în care se află cel puțin cinci paturi, toate .

Persoanele care aveau nevoie de îngrijiri medicale au fost trimise pentru tratament la un spital din orașul Novoazovsk, conform declarațiilor lui Igor Konașenkov, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării rus.

The Russian soldiers assist Ukrainian nationalist Azov Forces who surrendered from Mariupol: There is food, there are doctors. Thank you all”: captured “Azov” people receive medical assistance

Captured wounded fighters of „Azov” are being treated in the hospital of Novoazovsk.

— World News 24 (@DailyWorld24)