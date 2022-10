O nouă armă teribilă în arsenalul ucrainenilor: Face deja ravagii pe front (FOTO)

Ucrainenii au reușit să obțină o nouă armă care îi pune deja pe fugă pe ruși. Este vorba despre o improvizație care folosește un sistem multiplu de rachete.

Mai multe fotografii distribuite de militarii ucraineni pe rețele de socializare arată că aceștia au reușit să monteze un lansator multiplu de rachete în spatele unei camionete Mitsubishi L200 Sportero modificate.

Pe lângă tuburile de lansare propriu-zise soldații Kievului au montat pe mașina Mitsubishi și sisteme de țintire și stabilizare necesare pentru ca improvizația să poată fi folosită în mod real pe câmpul de luptă.

: An improvised light multiple rocket launcher of the Ukrainian 129th TDF Brigade firing 9M22M 122mm rockets.

The launch tubes seen here were stripped from a destroyed Russian BM-21 Grad and mounted on a Mitsubishi L200 Sportero with stabilization & aiming systems added.

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons)