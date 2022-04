O publicație pro-Kremlin a dezvăluit câți soldați ruși au murit în Ucraina, apoi a șters postarea

Readovka, publicație pro-Kremlin, a anunțat că peste 20.000 de soldați ruși au murit sau sunt dați dispăruți în Ucraina. Ea a pus informația pe rețeaua de socializare VK, apoi a șters postarea.

În postare se arată că Ministerul rus al Apărării a transmis, într-o conferință în format restrâns, că a pierdut 13.414 soldați în Ucraina, iar alți 7.000 sunt dați dispăruți.

De asemenea, 116 marinari de la bordul crucișătorului „Moscova”, , au murit, și peste 100 sunt dați dispăruți.

Postarea Readovka nu a fost ștearsă suficient de rapid, prin urmare capturi cu informațiile au început să se viralizeze pe rețelele sociale.

In a now deleted VK post, the pro-Kremlin media outlet Readovka claims that Russia’s Defense Ministry stated at a “closed briefing” that it’s lost 13,414 soldiers in Ukraine *plus* another 7,000 who are missing. 116 sailors killed aboard the Moskva, with 100+ still missing.

