Ucrainenii stau şi 5 ore la coadă să cumpere timbre cu crucişătorul scufundat “Moscova”: „Voi trimite unele şi în Rusia, ca să le poată vedea şi ei!” (VIDEO, FOTO)

Mii de ucraineni stau cu orele în faţa poştei principale din Kiev să cumpere timbre care celebrează , nava amiral a Rusiei în Marea Neagră. Timbrele se vând cu mai puţin de un dolar, dar pe piața online prețul lor sare de 200 de dolari bucata, informează EFE, citată de

Ukrainian karma: Feb. 24: The birth of the “russian warship, go f–k yourself” phrase Apr. 13: President shows the new postage stamp featuring the phrase Apr. 14: The warship Moskva addressed in the phrase sinks — Defence of Ukraine (@DefenceU)

Ucrainenii așteaptă cu orele să cumpere timbre cu nava scufundată „Moscova”

Poşta ucraineană a pus în vânzare timbrele pe 13 aprilie, cu două zile înainte ca nava să fie scufundată de două producție proprie.

Mihael, un bărbat de 79 de ani, a stat cinci ore la coadă. El vrea să păstreze câteva timbre, iar pe restul să le vândă: „Este un bun suvenir şi preţul nu va face decât să crească odată cu trecerea timpului”.

When people say that Odessa is Integral part of the so-called “Russian world” – tell them the legends of the arguments taking place here on line for the Moskva ship stamps…. — Vladislav Davidzon (@VladDavidzon)

Tatiana (35 de ani) a spus că s-a trezit cu noaptea-n cap ca să vină la poștă și să cumpere “acest simbol al victoriei Ucrainei” care a făcut ocolul Pământului.

„Voi păstra câteva, dar voi trimite unele şi în Rusia ca să le poată vedea şi ei!”, a spus, printre hohote de râs, și Oleh (46 de ani), de profesie zidar.

Odessans queuing up earlier today at the city’s main post office to get their hands on the commerative stamps issued before Ukraine’s military said it had sunk Russia’s flagship navy vessel, the Moskva. — James Franey (@jamesfraney)

Scufundarea „Moscovei”, simbolul rezistenței ucrainenilor în fața invadatorilor ruși

Pe timbre apare un soldat ucrainean care face un gest obscen în direcţia crucişătorului „Moscova”, însoţit de textul “Navă de război rusească, du-te naibii”.

Imaginea a fost creată de artistul Boris Groh în onoarea grănicerului ucrainean Roman Gribov, care împreună cu alţi 12 camarazi a fost capturat pe Insula Şerpilor şi care a dat acest răspuns atunci când militarii ruşi le-au cerut să se predea.

Între timp, acești soldați ucraineni au fost eliberați și decorați de statul ucrainean.

Pe 15 aprilie, crucișătorul rus de două rachete ucrainene, apoi s-a scufundat. Rușii, însă, neagă acest fapt și susțin că la bordul crucișătrului s-a produs o explozie, apoi nava s-a scufundat din cauza unei furtuni.