O rachetă ucraineană a scufundat un feribot rusesc plin de combustibil. Incendiu masiv în Portul Kavkaz, un punct esențial pentru aprovizionarea Peninsulei Crimeea (FOTO, VIDEO)

Un incendiu a izbucnit în portul Kavaz din regiunea Krasnodar, în sudul Rusiei, joi, după un atac ucrainean asupra unui feribot încărcat cu rezervoare de combustibil, conform anunțului făcut de autoritățile locale, relatează .

Feribotul transporta 30 de rezervoare de combustibil, după cum a confirmat liderul districtului Temryuk, Fyodor Babenkov, și a suferit pagube semnificative, iar în cele din urmă s-a scufundat.

menționează că feribotul a fost lovit de o rachetă.

