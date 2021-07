Orașul chinez Dunhuang, acoperit de o furtună de nisip în doar câteva minute (FOTO, VIDEO)

A fost nevoie de doar câteva minute pentru ca o furtună puternică de nisip să facă ravagii în orașul Dunhuang din nord-vestul Chinei. Vântul a creat un zid de nisip cu o înălțime estimată de 100 de metri peste orașul aflat în Provincia Gansu, la marginea Deșertului Gobi, transmite ABC News.

Furtuna de nisip a colorat cerul în galben și a redus vizibilitatea la mai puțin de 5 metri în mai multe zone ale orașului. Autoritățile au impus blocaje rutiere și au oprit traficul pe autostradă, unde circulația devenise practic imposibilă.

Chiar și Beijing a fost afectată de un fenomen asemănător în mai 2021, când valul de praf paraliza traficul și provoca anularea a peste 400 de zboruri pe principalele aeroporturi din capitala chineză.

Beijing se confruntă frecvent cu furtuni de nisip în lunile martie și aprilie, fiind la rândul său foarte aproape de Deșertul Gobi. O altă cauză este reprezentată de exploatarea forestieră și de eroziunea solului din nordul Chinei.

Autoritățile chineze au plantat un „mare zid verde” de copaci, în speranța că astfel vor reuși să împiedice valurile de praf. În plus, China a încercat să creeze coridoare aeriene care să canalizeze vântul și să permită prafului și altor poluanți să treacă mai rapid.

Acțiunile au redus intensitatea furtunilor, dar expansiunea orașelor și a zonelor industriale a pus o presiune constantă pe mediul Chinei.

Dunhuang a fost cândva o garnizoană de frontieră pe Drumul Mătăsii, orașul fiind cunoscut astăzi mai degrabă pentru peșterile Mogao, un ansamblu de 492 de grote decorate cu fresce și statui budiste.