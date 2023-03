Panică în rândul pasagerilor: Avionul a trebuit să aterizeze de urgență, zece răniți (VIDEO)

Panică în rândul și pasagerilor de la bordul unui avion care zbura pe ruta Dallas – Orlando, după ce un bagaj a luat foc.

În urma incidentului, cel puțin zece persoane au fost rănite iar aeronava a fost nevoită să solicite la Jacksonville, SUA, potrivit .

Here’s video from inside the flight where a fire broke out in an overhead bin en route to . Firefighters say it stemmed from a battery in someone’s carry on. JFRD says 10 people were taken to the hospital w/ non-life threatening injuries

Conform sursei citate, bateria unui aparat din bagajul unui pasager s-a aprins, iar echipajul, cu ajutorul celorlalți oameni aflați la bord, au reușit să stingă incendiul.

We are safe after a scary fire broke out during our flight. We made a quick decent and emergency landing into Jacksonville. After waiting for over an hour they grounded the plane and we had to find our own way to Orlando. All rental cars were sold out. $250 uber

— Joseph Fleck (@nottajshow)