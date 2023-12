Pățania unei femei care și-a comandat „bradul perfect” pentru Crăciun / Ce a primit a șocat-o instant (VIDEO)

O femeie care a decis să își cumpere un , în locul celui artificial, a trăit un șoc în momentul în care a văzut ce a primit, de fapt. Ea își dorea un brad natural pentru a simți cu adevărat .

Britnee și familia ei și-au cumpărat un brad de Crăciun pe care-l considerau „perfect” până să îl desfacă și să vadă cu adevărat ce este. După ce Britnee a desfăcut pomul, femeia și-a dat seama că nu e așa cum se gândea ea.

După cele întâmplate, Britnee s-a filmat și a publicat totul pe TikTok, unde a încercat să glumească cu internauții pe tema „bradului” pe care l-a primit. Ea a declarat că singura greșeală pe care a făcut-o a fost că nu a măsurat spațiul în care trebuia amplasat arborele, scrie .

Până acum, clipul video publicat pe Tiktok are 6 milioane de vizualizări, peste 300 de mii de aprecieri și 3.000 de comentarii.

the silence of this video is too good hahaha so you think its a little big or what?? In our defense it looked smaller outside