Pensiunea unui român din Austria a fost devastată de un grup de turiști. Pagube de mii de euro

Pensiunea unui român din Austria a fost distrusă de un grup de 20 de persoane, care au locuit în imobil timp de două săptămâni și au lăsat în urma lor un dezastru, potrivit .

Pensiunea românului a fost devastată de un grup de turiști din Emirate

Românul e stabilit în regiunea Zell am See și are mai multe proprietăți în zonă. Pe una dintre ele a închiriat-o către un grup de turiști din Emiratele Arabe Unite, în regim hotelier, pentru o perioadă de două săptămâni.

Deși au primit casa într-o stare impecabilă, cei aproximativ 20 de turiști – patru familii – au lăsat în urma lor un dezastru.

Pagubele sunt de mii de euro

Proprietarul susține că a găsit gunoaie aruncate peste tot, bucăți de tencuială căzute, vase pe jos, resturi de mâncare și saltele distruse, pagube a căror valoare este de ordinul miilor de euro.

„Asta e o distrugere, nu mai este folosire greşită a ceea ce ai închiriat. E pur şi simplu distrugere. Am mai constatat şi faptul că maşina de spălat a fost folosită fără să clăteşti vasele înainte şi au umplut-o au distrus-o şi pe aia”, a declarat Pavel Popescu.