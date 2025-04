Dragoș Sprînceană, emisarul lui Ciolacu în SUA: Americanii să ignore mesajele pro-Ucraina ale României. Avem președinte interimar

Dragoș Sprînceană, unul dintre cei doi speciali desemnați de premierul Marcel , a explicat ce presupune rolul pe care îl ocupă în relația cu , scrie .

Rolul emisarului

„Nu sunt un emisar al domnului Ciolacu, ci al României. Domnul Ciolacu reprezintă funcția de premier al României și eu trebuie să ajut România, indirect”, a spus Dragoș Sprânceană, duminică seara, pentru Digi 24.

„În Statele Unite politica funcționează pe un sistem de lobby și exact asta face un emisar. Deschide porți, deschide uși, poartă negocieri, pune România într-o într-o imagine mai pozitivă decât este și încercăm împreună să facem ca politicienii americani și cei din administrația Trump, care doar ce au fost instalați, să înțeleagă exact adevărul din România, să înțeleagă exact că România este un prieten și un partener strategic și România niciodată nu o să se poziționeze împotriva Statelor Unite. Asta este job-ul unei emisar în situația de față”, a adăugat el.

Dragoș Sprânceană a afirmat că a fost contactat de către biroul premierului Marcel Ciolacu.

„Nu este emis niciun mandat oficial, doar am fost rugat să intermediez anumite discuții, să deschid anumite căi de comunicare. Nu există niciun document scris, nu am directive de la guvernul român”, a spus el. „Dacă aveam un mandat să fac lobby, exista un contract și trebuia să fiu plătit. Am făcut-o din bunăvoință și pentru că-mi iubesc țara. Am transmis aceste mesaje care mi s-au cerut de la biroul domnului Ciolacu”, a adăugat acesta.

Sprînceană, despre războiul din Ucraina

Dragoș Sprînceană a mai susținut în mod fals, la , că președintele francez Emmanuel Macron vrea continuarea războiului din Ucraina și că administrația americană ar trebui să „ignore un pic mesajele României, pro-Ucraina și pro-Franța”, deoarece România are un președinte interimar „care nu va mai conta într-o lună și jumătate”.

„Statele Unite își doresc foarte mult oprirea războiului din Ucraina. Domnul Macron își dorește continuarea acestui război din Ucraina.

Atâta vreme cât România se aliniază cu cu aceste direcții, să zic așa, prin anumite declarații ale unora, Statele Unite nu o să fie încântate. Ne dorim cu toții ca 2000 de persoane în Ucraina să nu mai moară săptămânal. România ar trebui să își dorească același lucru. Ne dorim cu toții ca războiul să se termine, să redăm prosperitate economică la nivel atât european, cât și global și în Statele Unite.

Direcția Statelor Unite către Ucraina este oprirea războiului. Domnul Bolojan a declarat public că va fi întotdeauna alături de Ucraina, orice ar fi. Înseamnă că facem exact ce spune Franța.

Exact ce am spus administrației americane am spus-o și domnului Ciolacu: administrația americană trebuie să înțeleagă, să ignore un pic mesajele României, pro-Ucraina și pro-Franța, deoarece avem un președinte interimar care nu va mai conta într-o lună sau o lună și jumătate”, a declarat Dragoș Sprînceană, la Digi24.