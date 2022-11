Polițiștii maghiari au avut parte de o confruntare violentă cu doi traficanți de imigranți. Mai multe focuri de armă au fost trase pe o autostradă din Ungaria

O autostradă circulată des de români în Ungaria, a fost i maghiari și traficanţii de imigranţi care mergeau spre Budapesta. Infractorii au tras asupra mașinii de poliție cu un pistol.

Bărbatul din dreapta șoferului a deschis a început . Incidentul s-a întâmplat în plină zi, pe autostrada M5, deobicei foarte circulată. Focurile de armă au continuat pentru câțiva km, timp în care suspecţii au condus haotic.

Circumstanțele urmăririi

„Am fugit după trafficanţi, am sărit peste parapet, pe partea cu iarba, care era foarte alunecoasă, am scos şi eu arma pentru că au tras direct spre noi, şi aşa am reuşit să ne ţinem după ei”, a fost declarația dată de Cseh Imre, agent de poliţie, potrivit .

Traficanții în cauză sunt doi tineri irakieni în vârstă de 21 şi 28 de ani. În duba acestora erau transportați 21 de imigranţi, ce au plătit foarte mulți bani ca să ajungă în Occident, pentru a fugi de război. Aceștia au fost duși înapoi la graniţa dintre Ungaria şi Serbia.

Operaţiunea a fost executată sub noua politică amplă a Ungariei ce constă în oprirea transporturilor cu imigranți. Premierul Viktor Orban susține că poliţiştii au oprit anul acesta 250.000 de treceri ilegale ale frontierei.