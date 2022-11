Interceptări dintr-un caz de șpagă dată unui agent rutier constănțean. A insistat cu banii până când l-au săltat mascații din biroul Poliției TF

Magistrații de la malul mării au decis condamnarea în primă instanță a unui bărbat, de 65 de ani, din Constanța, acuzat de mituirea unui polițist, în formă continuată.

Conform rechizitoriului, la data de 27.05, i-a oferit unui a în cadrul Secției Regionale de o sumă de bani pentru a nu-l sancționa contravențional întrucât condusese sub influența băuturilor alcoolice.

Ulterior, la data de 31.05, constănțeanul i-a oferit suma de 3.000 de lei pentru a-i restitui permisul de conducere, bani pe care i-a pus efectiv la dispoziție polițistului chiar în cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi, menționează .

Puterea șpăgii apune la Constanța?

Conform anchetatorilor, la data de 30 mai, constănțeanul ar fi încercat să ofere mită o sumă de 3000 lei unui polițist din oraș, pentru a nu lua măsurile legale după ce un echipaj de poliţie l-a prins conducând sub influența băuturilor alcoolice.

Înregistrările incriminatoare, publicate de Ziua de Constanța, au debutat chiar în interiorul autovehiculului de poliție, în momentul deplasării de la sediul Poliției Rutiere către Postul de Poliție Transporturi Feroviare Constanța; probele au fost înregistrate video-audio cu bodycam-ul purtat de polițist, după cum urmează:

Polițist: domnul (…), băuturi alcoolice ați consumat ?



Inculpat: da, de ce să mint.



Polițist: dacă ați consumat, o să mergem să punem un test.



Inculpat: serios, îmi spuneți cât, nu este nicio problemă.



Polițist: cum facem să facem ceva, nu se poate ?



Polițist: nu prea se poate că nu avem cum.



Inculpat: dacă vrem, vrem, dacă nu, nu.



Inculpat: ne întoarcem, mergem la un bancomat și vedem cum facem.



Inculpat: zi, spuneți-mi cum facem.



Polițist: ce să facem bre? nu facem nimic, dă-l naiba de făcut, nu vedeți că ne bagă ăștia la pușcărie?



Inculpat: sunt alte probleme grave grave, nu ce am făcut eu.



Polițist: comform articolului 102, alin 3, lit a din OUG 195/2002, dacă aveți o îmbibație mai mică de 0,40, vi se reține permisul pe o perioadă de 90 de zile, dacă o aveați peste 0,40 era dosar penal.



Polițist: dacă vreți puntem să mergem și la sânge.



Inculpat: mergem undeva la un bancomat să ne înțelegem, ce naiba domnule.



Polițist: nu mergem la niciun bancomat, dă-l naiba de bancomat.



Inculpat: dar de ce să nu mergem?



Inculpat: pe bune, unde găsim un bancomat Raiffeisen Bank, la Far?



Polițist: dă-l naiba bre de bancomat.



Polițist: păi mata îți dai seama că îmi pun eu serviciu în primire, pentru ce?



Inculpat: nu vă puneți domnule, nu vă dau eu în primire.



Inculpat: mă duc eu să vă torn sau ce?



Inculpat: eu dacă fac asta, comit o infracțiune.



Polițist: nu trebuie să îmi spuneți, îmi dau seama, infracțiune comit și eu

Inculpat: păi și dă-o naiba.



Inculpat: dacă noi ăștia de jos nu ne înțelegem.



Polițist: am 20 de ani de muncă și nu vreau să îmi închei cariera așa.



Inculpat: hai să ne înțelegem.



Polițist: păi cum să ne înțelegem bre?



Inculpat: oprim, cât vreți să vă dau, pe cuvântul meu, suntem 2 oameni serioși.



Polițist: nu îmi dai bre nimic și rămâi 90 de zile acasă.



Inculpat: aaa, nu, nu vreau așa, vreau să vă dau așa și să rămân cu permisul.



Inculpat: unde mergem acum?



Polițist: este un sediu de poliție aici.



Inculpat: hai domne să ne înțelegem noi, ce naiba, pe bune acum.”

Încredere nelimitată în „atotputernicia” șpăgii la sediul Poliției Transporturi Constanța

Având o faimă nu tocmai bună cu ceva ani în urmă, când unii polițiști au fost sancționați pentru diverse abateri, Poliția Transporturi Constanța se pare că face progrese în condițiile în care cetățeanul a încercat să ofere șpaga chiar în sediul instituției.

Conform înregistrărilor depuse la dosarul din instanță, dialogul dintre cei doi a continuat în aceeași direcție și în sediul amintit:

Inculpat: hai s-o rezolvăm că.

Inculpat: e vreun bancomat prin gară pe aicea.., ce naiba, hai s-o rezolvăm, sunt om serios, pe bune, acuma să rămân fără permis?



Polițist: o să rămână permisul 90 de zile la mine



Inculpat: nu domne, hai domne’, ce naiba..



Polițist: ascultă-mă, bre, că e mai bine, o să rămână permisul la mine 90 de zile



Inculpat: haideți, e un bancomat în gară, aicea? Mă duc să…, o mică atenție



Polițist: nu bre, eu plec și vii mata luni la mine?



Inculpat: la dumneavoastră, unde?



Polițist: aici la post



Inculpat: da, luni sunt la serviciu, după 04…



Polițist: haideți spuneți dumneavoastră clar.



Polițist: ce să vă spun bre clar, eu nu am voie să iau.



Inculpat: știu.



Polițist: uite cum facem, eu îți dau amendă, vă iau permisul pe 90 de zile și nu mai aveți nicio treabă.



Inculpat: da, asta este cea mai simplă.



Polițist: 625 de lei este amenda.



Inculpat: o plătesc, nu-i bai, și pe dumneavoastră vă plătesc…



Polițist: și plătiți și amenda și îmi dați și mie, ce să îmi dați mie, nu îmi trebuie nimica mie.



Polițist: te duc până acolo la mașină, dar nu pleci tu cu ea.



Inculpat: dar cum să nu plec domne’ cu ea?



Polițist: nu este deloc în regulă să pleci cu ea.



Polițist: și dacă te oprește altul, vezi că e infracțiune.



Inculpat: știu, știu.



Polițist: mă vedeți luni dacă vreți să mă vedeți la față.



Inculpat: păi nu, vin neapărat să, hai bre ce naiba, hai s-o rezolvăm, vin luni la dumneavoastră să se mai stingă…



Polițist: păi cum să rezolvăm bre dacă…



Inculpat: știu, țineți-l la dumneavoastră până luni.



Polițist: bre, fii atent aici, te duci la mașină.



Inculpat: mă urc la volan.



Polițist: nu te urci la mașină, aștepți să vină să te ia cineva cu mașina pentru că nu mai mergi cu mașina.



Inculpat: chiar așa de păgubos oi fi?



Polițist: nu știu, este problema lui mata ce faci.



Inculpat: haideți să oprim puțin la far să umblu puțin la…, ce naiba…

Insistența corupătorului, vindecată de flagrant

Pe data de 30 mai, conform publicației locale, polițistul a fost sunat de către colegul său, care l-a anunțat că îl caută o persoană; agentul i-a transmis colegului să-i transmită inculpatului faptul că nu este disponibil și eventual să revină a doua zi, orele 12:00.

În fața anchetatorilor, notează Ziua de Constanța, polițistul a menționat că a procedat astfel pentru a avea timp să anunțe organele de urmărire penală.

Ulterior, prin ordonanța din data de 31.05, s-a dispus autorizarea provizorie, pe o perioadă de 48 de ore, a măsurii de supraveghere tehnică constând în supravegherea video, audio sau prin fotografiere, pe o perioadă de 48 de ore.

Previzibil, rezultatul a fost unul singur: constănțeanul încrezător în puterea mitei în rândul polițiștilor de pe litoral, s-a ales cu un nou dosar penal:



„Inculpat: Eu sunt pregătit pentru dumneavoastră, dacă.



Polițist: Păi ce înseamnă sunteți pregătit?



Inculpat: Am 3000 lei la mine



Polițist: Bre nu știi bre că nu e bine



Inculpat: Știu domle că nu e bine..da



Polițist: Ne pui… îmi pui și mie cariera și a lu mata o pui



Inculpat: Știu.. Nici ce am făcut eu nu e bine, nici ce fac acu iar nu-i bine



Polițist:Da bre ce să zic. Actele sunt la mine



Inculpat: Și banii sunt la mine. Zi unde? Aici? Ce naiba deci eu v-am zis din…



Polițist: Bre ți-am zis că nu trebuie să-mi dai. Că nu, n-am cum eu comit acum o infracțiune de-asta. Ce-i acolo în aia, ia să vedem stai așa .. că cine știe…, mata…



Inculpat: Nu, nu, nu,… așa era la bancomat, de 50…



Polițist:De 50?



Inculpat: Da



Polițist:Știi că nu avem bre voie să facem de-astea ?



Inculpat: să nu mă înregistrați să pățesc altă…Nu… într-una e 10, într-una e 20.



Polițist: Păi scoate, bre, că eu… Ce sunt? Hârtii? Mi-ai adus două hârtii albe



Inculpat: Uite-i pe toți la un loc



Polițist:Cât sunt acolo?



Inculpat: 30



Polițist:3000 lei?



Inculpat: 3000 lei



Polițist:Aoleu, te-a costat scump



Inculpat: Dom’le ce să mai: când o comiți, o comiți… ce să mai…



Polițist:Ai comis-o, bre



Inculpat: Am comis-o, asta e. Vă promit, adică nu că vă promit…, n-aveți cum să…



Polițist:Nu, mai bine, bre, nu..



Inculpat: Știu, știu..



Polițist:Nu mai bine nu făceai, bre…



Inculpat: Știți cum e… după război…



Polițist: (n.l. la telefonul mobil) Da sunt de muncă eu. Hai bine. Mai bine nu te vedeai. bre. p-acolo, ce naiba, bre,…

(…)

Polițist: Bre, mata m-ai căutat și ieri? Alaltăieri sau când? Aveam treabă, bre



Inculpat: Eh, mi-au zis băieții, am plecat n-am mai stat



Polițist: Aveam o grămadă de treabă de făcut și zic „stai, mă, să vedem ce vrea omu ăsta că tot mă caută mă caută”…



Inculpat: Ce vrea, vrea permisu’…



Polițist: Vrea permisu’, bre, da’ nu-i chiar așa cu permisu’…



Momentul flagrantului



Lucrător poliție: Bună ziua inspector principal (…)Serviciul de Investigații Criminale. Cum vă numiți? Un act de identitate vă rog…”

Bărbatul fost preluat, mai departe, de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Constanța, fiind constatată comiterea în flagrant a infracțiunii de dare de mită iar dosarul cauzei a fost trimis spre soluţionare la Tribunalul Constanţa.

Instanța i-a aplicat inculpatului pedeapsa de doi ani închisoare cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită, în formă continuată (2 acte materiale); tribunalul a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi a stabilit un termen de supraveghere de 2 ani şi 6 luni, conform sursei citate.