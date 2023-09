Polonezii, acuzați de rasism și punere în pericol a vieții președintelui sud-african

Autoritățile poloneze sunt acuzate de rasism după ce au blocat intrarea în ţară a gărzilor prezidenţiale sud-africane şi a jurnaliştilor care îl însoţeau pe lider. Cyril Ramaphosa a aterizat joi la Varşovia pentru a se îndrepta ulterior către o misiune diplomatică la Kiev,

Echipa formată din aproximativ 120 de persoane a fost reținută timp de câteva ore în avion, pe pista aeroportului din Varșovia. Polonezii spun că acești nu aveau permise pentru armele pe care le dețineau și au refuzat să le predea autorităților.

Negocierile dintre poliția din Africa de Sud și cea poloneză au durat cu mult peste 11 ore, potrivit unei femei din staff-ul președintelui.

Decizia Poloniei l-a lăsat pe preşedintele Cyril Ramaphosa care a călătorit separat spre Ucraina, fără o parte din echipa sa de securitate, ceea ce a provocat o reacţie furioasă din partea şefului gărzilor sale, generalul-maior Wally Rhoode.

„Ne întârzie, pun în pericol viaţa preşedintelui nostru…Am fi putut fi la Kiev până acum şi asta este tot ce fac ei. Vreau să vedeţi cât de rasişti sunt”, a acuzat el.

Polonia a respins categoric acuzaţiile de rasism. Purtătorul de cuvânt al aeroportului polonez a declarat pentru BBC că agenţii de securitate sud-africani nu aveau permisele necesare pentru armele pe care le aveau asupra lor.

„Nu putem lăsa să intre în UE nişte pasageri cu arme de foc ilegale”, a spus el. Rudzki a adăugat că li s-a spus că pot debarca dacă îşi lasă armele în avion, dar au refuzat. „Armele de foc nu urmau să fie confiscate, aşa cum au susţinut unele surse din Africa de Sud”, a adăugat el.

