Povestea unui român stabilit în Los Angeles care a fost surprins de incendii. „Am văzut că aproape de blocul învecinat era o ditamai vâlvătaia de foc”

au distrus cartierul vedetelor din Hollywood și au fost emise mii de ordine de evacuare. Un român stabilit de 12 ani în SUA a trăit panica pe pielea sa. La primirea ordinului de evacuare și-a luat câinele, câteva lucruri necesare și a lăsat totul în urmă în speranța de a se salva de flăcările uriașe.

Povestea românului care a fost surprins de incendiu

Românul a vorbit despre experiența cumplită prin care a trecut în momentul în care a văzut focul în apropierea locuinței sale, moment în care și-a luat lucrurile strict necesare și a plecat de acasă, conform

„Momentan mă simt foarte bine, sunt la 30 de mile (48 de kilometri – n. red.) de acasă, încă se simte mirosul de fum. Am înțeles că focul a fost lichidat, nu știu mai multe informații deocamdată dar am înțeles că nu am voie să mă întorc în perimetrul locuinței, o să-mi caut un hotel, o să stau câteva zile pe la prieteni, nu știu ce o să fac.

Locuința mea nu a fost afectată, focul a fost la 150 de metri de locuința mea, eu stau într-o zonă la limită cu parcul din Hollywood, cel mai mare parc de acolo care a ars acum.

Cu o zi înainte, a luat foc într-o zonă mai aproape de ocean, cel mai mare foc din istoria Californiei, am simțit fumul toată ziua și i-am dat importanță dar am crezut că nu o să ajungă chiar până la mine”, a povestit românul din America.

Imagini apocaliptice în Los Angeles

Acesta a povestit că în momentul în care a ieșit pe balcon să văzut imagini apocaliptice, cerul portocaliu și flăcările care se apropiau de locuința sa.

„La ora șase și jumătate, am ieșit pe balcon și am văzut cerul portocaliu. M-am urcat pe bloc și am văzut că aproape de blocul învecinat era o ditamai vâlvătaia de foc.

Ieri, am avut la știri și pe social media o grămadă de atenționări ca dacă lăsăm mașinile pe stradă o să vină cu bulldozerele și o să le sfărâme pur și simplu ca să treacă mașinile de pompieri.

Am înțeles că au fost în jur de 700 de mașini avariate de pompieri. Eu am luat mașina, am avut strictul necesar, exact cum am venit în America, împlinesc 12 ani de când am venit în Statele Unite în această lună – cu două bagaje și un rucsac – exact același lucru îl am și acum în mașină”, a mai spus românul.

Bărbatul a explicat că încă nu are voie să se apropie de zonă în care locuiește, deși incendiul a fost lichidat, pentru că aerul este irespirabil și există și alte pericole.

Reamintin că în Los Angeles au izbucnit șase incendii extrem de puternice și s-au emis în jur de 130.000 de ordine de evacuare. Bilanțul deceselor urmează să fie stabilit și este în creștere. , a transmis guvernatorul Californiei, Gavin Newsom. În unele zone incendiile nu au fost lichidate încă. Cel mai recent incendiu a izbucnit în Sunet Fire din Hollywood Hills.