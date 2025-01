Cel puțin 5 oameni au murit în incendiile din Los Angeles. Joe Biden și-a anulat vizita în Italia

Cel puţin 5 persoane au murit în incendiile violente care au făcut ravagii în Los Angeles, forţând 70.000 de locuitori să fugă şi distrugând peste 1.000 de clădiri, potrivit .

Numărul morţilor ar mai putea creşte în continuare, a declarat şeriful comitatului Los Angeles, Robert Luna, adăugând că situaţia este „încă foarte instabilă”.

This is by far the craziest video from the fire in Los Angeles. This guy is filming huge walls of fire surrounding a house they’re in, and there’s another person and a dog. I have no idea why they didn’t evacuate or what happened to them. Let’s hope they’re okay.

— Sia Kordestani (@SiaKordestani)