Prințul William și Prințesa Kate, fotografie cu copiii lor urmărind finala dintre Anglia și Spania de la EURO 2024. Ce a declarat familia regală după înfrângerea favoriților (FOTO)

Prințul William și Prințesa Kate cu doi dintre cei trei copii ai lor, Prințesa Charlotte și Prințul Louis, urmărind finala EURO 2024 dintre Anglia și Spania, potrivit .

În fotografie, cei doi frățiori sunt îmbrăcați cu tricourile naționalei engleze, iar pe spatele tricourilor sunt inscripționate numele și vârsta lor. Pe televizor era difuzată finala dintre Anglia și Spania de la EURO 2024, încheiată în cele din urmă cu triumful ibericilor.

„Anglia, munca voastră în echipă, curajul și hotărârea au fost o inspirație pentru noi toți, cei tineri și cei bătrâni. Felicitări Spaniei!”, au afirmat Prințul William și Prințesa Kate în descrierea care însoțește fotografia postată pe platforma X.

Anglia de Spania, care a cucerit astfel al patrulea titlu european din istorie și a stabilit un nou record.

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal)