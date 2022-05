Procurorul general ucrainean, Irina Venediktova, anunță că autoritățile din Ucraina au identificat 45 de soldaţi ruşi care au comis crime de război

Procurorul general al Ucrainei, Irina Venediktova, a declarat luni că au fost identificaţi 45 de soldaţi ruşi care au comis crime de război în Ucraina, conforrm The Kiev Independent.

Potrivit declaraților făcute de procurorul general, trei dintre militari sunt deja judecaţi în Ucraina. Aceasta a specificat că este vorba despre soldaţi care au tras asupra infrastructurii civile din regiunea Harkov.

În total, au fost înregistrate 11.600 de a menționat Irina Venediktova.

