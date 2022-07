Recunoașterea facială, un instrument controversat folosit de Ucraina pentru identificarea soldaților ruși morți

Ucraina folosește această tehnologie pentru a identifica și contacta familiile soldaților ruși morți. Este o modalitate de a contesta propaganda Kremlinului, dezvăluind amploarea războiului dar se bazează pe o metodă care a fost și este în continuare criticată, arată .

Totul a început după ce Kievul a susținut că Moscova își abandonează soldații uciși

„Noi nu-i abandonăm pe ai noștri. Acesta este unul dintre sloganurile folosite de ruși, care prezintă războiul din Ucraina ca pe o operațiune de susținere a minorităților ucrainene vorbitoare de limbă rusă, reluând propaganda Kremlinului. Cu toate acestea, încă de la începutul conflictului, Kievul a susținut că Moscova refuză să recupereze rămășițele soldaților săi căzuți la datorie. ”

Autoritățile ruse nu vor cadavrele”, a declarat în martie pentru The Guardian vicepremierul ucrainean Iryna Vereshchuk. Abia în 4 iunie, cele două țări au recunoscut public un prim schimb de corpuri, deși se pare că au avut loc și altele mai puțin oficiale, potrivit presei ucrainene.

Țările aflate în război au obligația de a căuta, de a recupera și de a identifica corpurile victimelor „fără întârziere”, așa cum prevăd Convențiile de la Geneva. Cu toate acestea, Moscova nu și-a actualizat bilanțul oficial al victimelor (1.351 de morți) din 25 martie și nici nu a furnizat Ucrainei o listă cu cei dispăruți.

Aceste cadavre pot fi dificil de identificat, deoarece au fost deteriorate de lupte, de descompunere sau pentru că nu aveau asupra lor documente de identitate. Pentru a le da un nume, Ucraina a ales să apeleze la o tehnologie controversată: recunoașterea facială.

Informarea familiilor pentru a „lupta împotriva propagandei rusești”

„Folosim inteligența artificială pentru a căuta conturile de pe rețelele de socializare ale soldaților ruși morți, pe baza fotografiilor cadavrelor lor”, a explicat ministrul pentru Transformare Digitală, Mykhailo Fedorov, pe Telegram (în ucraineană) în luna martie.

„Cei care au acces la acest software pot introduce o fotografie a unui soldat rus, iar acesta le va trimite imaginile cele mai asemănătoare, cu un link către sursa lor, ca un profil pe rețelele de socializare”, explică Theodore Christakis, cercetător specializat în inteligență artificială la Universitatea Grenoble Alpes.

Dar numele soldaților încă trebuie să ajungă la familiile din Rusia. De la începutul conflictului, Kievul a creat mai multe platforme pentru a aduna numele și imaginile rușilor morți sau încarcerați identificați de soft: un site numit Look for yours (în limba rusă), un canal Telegram asociat și o linie telefonică numită „Întoarce-te viu din Ucraina”, care primise deja câteva sute de apeluri până la 27 februarie, potrivit Parlamentului ucrainean. Site-ul Find Your Own a fost rapid blocat în Rusia, dar utilizatorii îl pot accesa prin intermediul unui VPN.

De asemenea, autoritățile ucrainene contactează direct familiile pe care au reușit să le localizeze, explică Mykhailo Fedorov la CNN. Grupuri mai puțin formale, cum ar fi rețeaua de hackeri pro-Ucraina „IT Army”, informează, de asemenea, familiile victimelor prin intermediul rețelelor de socializare, relatează Moscow Times.

Software-ul a fost folosit și în Irak și Afganistan și este controversat

Datele biometrice au fost deja folosite în zone de război precum Irak și Afganistan, dar „dezvoltarea recunoașterii faciale a făcut posibilă utilizarea lor în Ucraina mai mult decât în oricare alt conflict”, spune Christine Dugoin-Clément, cercetător la think tank-ul CAPE Europe și expert în Ucraina.

„A devenit mai eficient, mai ușor de utilizat, iar algoritmii au acces la mult mai multe date de pe internet decât acum câțiva ani pentru a compara fețele”, adaugă ea.

În spatele acestei evoluții se află o companie americană bine cunoscută în acest sector: Clearview AI. „Clearview culege masiv imagini găsite în mod public pe internet și pe rețelele sociale pentru a-și alimenta baza de date, cu care poate apoi să compare chipurile care îi sunt trimise”, spune Theodore Christakis.

În februarie, compania se lăuda cu un catalog de 10 miliarde de imagini, inclusiv peste două miliarde de imagini de pe rețeaua socială favorită a Rusiei, VKontakte, potrivit Reuters.

Șeful companiei, Hoan Ton-That, spune că și-a pus software-ul comercial la dispoziția autorităților ucrainene în mod gratuit, din altruism. Însă Clearview a fost deja condamnată de numeroase autorități de protecție a datelor, în special în Europa, Marea Britanie, Australia și Canada. Motivul: colectarea masivă de imagini transformate în date biometrice fără consimțământul proprietarilor acestora nu respectă drepturile utilizatorilor de internet.

Sistemele de recunoaștere facială sunt, de asemenea, acuzate de prejudecăți rasiale. Se pare că erorile de potrivire („false pozitive”) sunt de 10 până la 100 de ori mai frecvente pentru fețele asiatice și afro-americane decât pentru fețele albe, potrivit unui studiu american din 2019. „Războiul din Ucraina este, de asemenea, o oportunitate pentru Clearview de a-și recăpăta popularitatea „, notează Theodore Christakis.

O tehnologie care în continuare are foarte multe probleme tehnice

În general, nu este încă 100% fiabilă. „Cu cât fotografiile din bazele de date sunt mai vechi, cu atât persoanele s-au schimbat mai mult, astfel încât este mai puțin ușor să se stabilească o potrivire”, explică Jean-Luc Dugelay, profesor de securitate digitală la școala de inginerie Eurecom.

Orice lucru care alterează fața poate avea un efect asupra fiabilității acestor programe, spune specialistul în recunoaștere facială: timpul, dar și în cazul soldaților ruși, moartea, rănirea sau descompunerea. „Riscul este că ai putea să identifici greșit o persoană și să spui familiei greșite că persoana iubită este moartă”, a declarat Albert Fox Cahn, fondatorul Surveillance Technology Oversight Project, o organizație împotriva supravegherii, pentru The Guardian.

, deoarece Ucraina nu folosește această tehnologie doar pe cadavre. „O folosește pentru a identifica prizonieri, la punctele de intrare în Ucraina pentru a detecta posibili spioni ruși sau pentru a identifica soldații ruși ale căror crime au fost filmate”, enumeră Theodore Christakis, ceea ce Hoan Ton-That confirmă pentru Franceinfo. Greșelile de corespondență ar putea deveni atunci o chestiune de viață și de moarte.

Chiar dacă identificarea soldaților ruși este corectă, abordarea autorităților ucrainene poate fi criticată. „Face parte, de asemenea, din lupta de demoralizare a inamicului și a populației sale civile”, spune Christakis.

Ar putea fi, de asemenea, contraproductiv, deoarece, pentru a dovedi familiilor că o persoană dragă este moartă, autoritățile ucrainene ajung să arate imagini cu cadavrul acesteia, cu riscul de a le alimenta ura față de Ucraina. La CNN*, Mykhailo Fedorov explică faptul că „80% dintre răspunsurile familiilor sunt: „Vom veni noi înșine în Ucraina și vă vom ucide, meritați ce vi se va întâmpla””.

Există, de asemenea, îngrijorări că această aplicație de recunoaștere facială va servi drept exemplu pentru o utilizare mai largă, în Ucraina și în alte părți. „Zonele de război sunt adesea folosite ca zone de testare, nu doar pentru arme, ci și pentru pentru aplicarea legii”, a declarat pentru New York Times activistul Evan Greer, care conduce ONG-ul Fight for the Future.